Цены на нефть снижаются

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на прошлой неделе.

Опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $55,88 за баррель, что на $0,2 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 20 января эти контракты подорожали на $0,18 (0,3%) - до $56,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,09 за баррель, что на $0,22 (0,41%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,33 (0,6%) - до $53,31 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 20:00.