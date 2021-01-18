Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения посетили военнослужащего Абдуллаева Кямрана Камил оглу (Бейлаганский район), раненного во время Второй Карабахской войны, и изучили социальное положение его семьи. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Сам ветеран служил на сверхсрочной службе. Его мать работает, бабушка на пенсии, а жена участника войны присматривает за их маленькими детьми.

В ближайшие дни будет проведена оценка степени инвалидности Кямрана Абдуллаева, и в случае потери трудоспособности будет предоставлена единовременная страховая выплата, ежемесячная пенсия и пособия, реабилитационные услуги. Он был проинформирован об этом.

Принимая во внимание желание Кямрана создать малый бизнес, он был вовлечен в программу самозанятости и откроет небольшую типографию. В связи с этим проводится документирование.