Дело азербайджанского бизнесмена расследуют сто немецких полицейских

Прокуратура и главная таможня Дрездена расследуют дела четырех управляющих директоров строительной компании Дрездена. По информации немецких СМИ, бизнесменов из Азербайджана, Турции и Болгарии подозревают в удержании и растрате заработной платы сотрудников.

По подсчетам прокуратуры, нанесенный ущерб превышает 500 тысяч евро.

В частности, директоров строительной компании обвиняют в том, что они в период с 2015 по 2020 год не оплачивали причитающиеся взносы в установленную законом пенсию, медицинское страхование, страхование от безработицы и от несчастных случаев, а также взносы на социальное страхование.

К масштабному расследованию были привлечены около ста сотрудников финансового контроля за незаконной работой, которые провели обыски на 17 объектах, расположенных Дрездене, Радеберге, Фрайтале, Бишофсверде и Асларе. В ходе обысков были обнаружены обширные доказательства, включая деловые документы, различные кредитные карты, носители информации и сотовые телефоны.