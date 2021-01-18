В Шабране задержали нарушителей карантина

В Шабране оштрафованы нарушители карантинного режима. Как сообщили в региональной группе пресс-службы Губы, сотрудники Шабранского районного отдела полиции (РОП) продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.

Так, выявлено кафе, функционировавшее на территории района без соблюдения карантинного режима. Деятельность объекта была приостановлена, владелец М.Асадуллаев и находившиеся в заведении посетители были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении задержанных приняты меры административного взыскания и проведены профилактические беседы о важности соблюдения установленных правил.