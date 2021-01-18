«Азеригаз» о дополнительной нагрузке на газовую сеть

В общей газовой сети была зарегистрирована дополнительная нагрузка, причиной которой стало увеличения потребности в газе из-за плохих погодных условий.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Производственного объединения «Азеригаз», несмотря на эту чрезвычайную ситуацию, газоснабжение осуществляется в плановом порядке и в ближайшие часы будет восстановлена подача газа в некоторые села. Перебоев с подачей газа в городах, районных центрах и стратегических объектов не было.

В ПО «Азеригаз» также заявили, что в ближайшие дни газоснабжение всех абонентов будет осуществляться на высоком уровне. Все неполадки устранены и никаких проблем в газоснабжении абонентов нет. Все мелкие неполадки, вызванные дополнительной нагрузкой на газовые сети, поэтапно устраняются.