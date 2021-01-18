В Гяндже накрыли крупных наркоторговцев

Жители Гянджи задержаны с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела уголовного розыска Главного управления полиции Гянджи на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции был задержан житель города Этибар Ягубов, при нем было обнаружено 76 г марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что мужчина приобрел наркотик у Эльданиза Иманлы, известного по прозвищу "Элиш".

Во время обыска в доме, принадлежащего ему и его тете, было обнаружено 11 коробок с 32 кг марихуаны, общая стоимость которой на "черном рынке" составляет 300 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.