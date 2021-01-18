Отдел информации 11:42

На протяжении последних пяти лет Министерство экономики Азербайджана занимается вопросами поощрения экспорта азербайджанской продукции в соответствии с обозначенными президентом приоритетами новой экономической политики, направленной на развитие ненефтяного сектора экономики. В частности, государством создаются специальные условия для экспортеров продукции, планируется ежегодное выделение крупных средств для изучения рынков сбыта, маркетинговой деятельности для участия в международных выставках и продвижения на внешние рынки зонтичного бренда «Made in Azerbaijan», с тем чтобы какая-либо из торговых марок, выступавшая под ним, стала всеми узнаваемым брендом. Ранее haqqin.az неоднократно писал, что такой бренд уже был создан еще в 2008 году. Речь идет о достаточно раскрученном бренде O'GRAE, продукция которого была представлена во всех известных федеральных сетях России. По итогам 2008 года Торговая марка O’GRAE получила престижную награду в области построения брендов «Бренд года»/EFFIE (https://www.youtube.com/watch?v=lD3v1zIXiFo&feature=emb_logo).

В данном ролике отражена огромная работа, проделанная по созданию и продвижению этой торговой марки в период с 2003 по 2009 гг. Однако в результате мошеннических схем бывшего руководства Международного банка Азербайджана (Джахангира Гаджиева и его команды) гражданин России Зейнулла Гурбанов, под руководством которого несколько лет назад и велась работа по успешному продвижению на российский рынок широкого ассортимента азербайджанской продукции под торговой маркой O'GRAE, потерял свой бизнес. Бывший бизнесмен направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором рассказал обо всех своих злоключениях. Копия обращения была направлена в редакцию haqqin.az и публикуется без изменений.

* * * «Многоуважаемый господин Президент! Прежде всего хочу выразить свое почтение, а также глубокую признательность Вам как победоносному Верховному главнокомандующему, который вернул чувство национальной гордости азербайджанскому народу, возглавил его борьбу за освобождение оккупированных территорий и привел его к славной Победе! Будучи уверенным в том, что Вы являетесь самым большим защитником прав не только граждан Азербайджана, но и прав всех граждан, находящихся на территории Азербайджанской Республики, решил обратиться к Вам в связи с несправедливой ситуацией, в которой я оказался. Я, Гурбанов Зейнулла, родился 16.09.1965 года в Азербайджане, в настоящее время являюсь гражданином России. После многолетней работы на государственной службе я переехал в Россию для ведения предпринимательской деятельности, где создал первый национальный азербайджанский бренд «O'GRAE». На протяжении длительного времени я прикладывал все свои усилия для выполнения Вашей программы по стратегии развития ненефтяного сектора экономики. Стараясь достойно представлять азербайджанскую продукцию, делал все возможное для успешного продвижения этой продукции на российском рынке и достижения ее широкой узнаваемости у российского потребителя. Но, к сожалению, созданный многолетним упорным трудом, динамично развивающийся бизнес рухнул в результате различных махинаций и мошеннических схем команды бывшего главы Международного банка Азербайджана, который в настоящее время находится в тюрьме за свои действия. Вследствие всего этого был нанесен существенный ущерб экспорту продукции, произведенной в Азербайджане, и ее реализации в Российской Федерации. С марта 2015 г. я работал в составе правительства Республики Дагестан под руководством Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича. В мае 2016 г. в составе официальной делегации Республики Дагестан в качестве заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям я прибыл в Азербайджан для участия в экономическом форуме в рамках Дней культуры Дагестана в Азербайджане. При выезде 13.05.2016 г. меня не выпустили из Азербайджана. После долгих разбирательств узнал, что мне поставлен запрет на выезд из Азербайджана в связи с неурегулированием кредитных отношений между российской компанией ООО «O'GRAE» и Банком «МБА-Москва», возникших в 2006-2008 гг. в Москве. Поставленное мне ограничение на выезд из Азербайджана является незаконным, так как я не нарушал ни азербайджанское, ни российское законодательство, а кредитные отношения возникли между двумя российскими хозяйствующими субъектами в Москве.

Пресса неоднократно писала о скандальной истории этих кредитных взаимоотношений еще в 2010 году. Судебные разбирательства по данным кредитным отношениям еще в 2010 году проведены в России и все судебные акты вступили в законную силу. На основании этих судебных решений в счет погашения кредита банк забрал все заложенное имущество под этот кредит, который состоял из бренда «O'GRAE» с действующими договорами поставок со всеми крупными федеральными торговыми сетями России и 4-комнатную квартиру в центре Москвы (Кутузовский проспект). Стоимость заложенного имущества по оценке судебных экспертов Арбитражного суда Москвы в несколько раз превышала сумму выданных банком кредитов. Именно учитывая вышеуказанные юридические факты, за период 2016-2020 гг. Посольством России в Азербайджане отправлены многочисленные ноты в МИД Азербайджана. Также имеются неоднократные обращения Генеральной прокуратуры РФ в Генеральную прокуратуру Азербайджана, правительство Республики Дагестан, аппарат Уполномоченного по правам человека в России, в компетентные органы Азербайджанской Республики для разрешения этой проблемы и отмены запрета на мой выезд из Азербайджана. Однако несмотря на все это правоохранительные органы Азербайджана не исключили мое имя из списка лиц с кредитными обязательствами в рамках «дела Международного банка» и не сняли ограничение на мой выезд из страны. Ими не был принят во внимание тот факт, что кредитные обязательства перед банком «МБА-Москва» возникли у компании, перешедшей в дальнейшем под контроль этого же банка, лично же у меня не было никаких кредитных обязательств перед указанным банком. На протяжении всех этих 5-ти лет меня лишь дважды формально приглашали в правоохранительные органы для дачи разъяснений по этому вопросу. В своих объяснениях я заявил, что не участвовал в расходовании кредитных средств, выделенных банком «МБА-Москва», так как с августа 2008 года банк, владея 70% акций компании, строго контролировал всю финансовую деятельность компании через своих людей, внедренных в неё. Необходимость покупки 70% доли в бизнесе с их стороны объяснялась тем, что принадлежащим банку МБА в Азербайджане консервным заводом была произведена продукция на 1 млн долларов, которую они никак не могли реализовать. И поэтому они сочли выходом из этой ситуации покупку в России готового бизнеса с уже известной торговой маркой и заключенными действующими договорами поставок со всеми крупными торговыми сетями РФ. В этот бизнес были вложены как мои собственные средства, так и кредиты, полученные из российского банка «МБА-Москва». Бывший председатель Правления банка «МБА-Москва» предложил в качестве компенсации за получение 70% этого перспективного бизнеса погашение ими кредитного долга компании перед банком и высвобождение находящейся в качестве залогового обеспечения этого долга моей квартиры. Однако сразу взяв полный контроль над бизнесом посредством своих людей, назначенных на ключевые должности в компании, банк всячески затягивал выполнение условий вхождения в бизнес и занимался выделением компании новых кредитных средств для покупки неликвидной продукции, уже давно произведенной под другой торговой маркой на принадлежащем им заводе в Азербайджане.