Пашинян: Шуша - это азербайджанский город

"Никакой возможности остановить войну меньшими территориальными потерями у нас, по существу, не было", - подчеркнул он накануне в ходе правительственного часа в парламенте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что остановить войну в Нагорном Карабах е с меньшей долей деоккупации захваченных азербайджанских земель было невозможно.

Оппозиционный депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян спросила у премьера, означает ли это, что ставятся под сомнение слова президента России Владимира Путина о возможности "прекращения войны на более выгодных (для армянской стороны) условиях с сохранением контроля над Шушой". Пашинян ответил, что детально касался этих вопросов ранее в своих интервью.

За все время переговорного процесса "не было ни одного варианта" урегулирования, "не предусматривающего возвращения азербайджанских беженцев в Шушу", - отметил он.

Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%, напомнил премьер. "Вы хотите сказать, что город Шуша, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?" – заключил Пашинян.