Британцам могут запретить въезд в Евросоюз

Страны Евросоюза могут получить право по своему усмотрению вводить запрет на въезд жителей Великобритании и ограничивать транспортные связи с этой страной с целью предотвращения распространения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщила газета Times.

"Там, где государства-члены считают необходимым усиление охраны здоровья населения, они могут свободно вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из стран с районами распространения различных вариантов вируса", - говорится в предложении, которое было выдвинуто Германией и пользуется поддержкой канцлера Ангелы Меркель.

"Только в том случае, если государства-члены примут совместные и скоординированные меры, сдерживание вируса может быть эффективным. Мы видим острую необходимость в том, чтобы предотвратить или, по крайней мере, замедлить распространение вызывающих беспокойство штаммов вируса", - подчеркивается в документе.

При этом ЕС намерен гарантировать сохранение "основных цепочек поставок и целостность внутреннего рынка", в частности это касается трансграничных перевозок. Издание отмечает, что планируемые меры могут означать, что границы ЕС будут закрыты для британских граждан до тех пор, пока не будет доказано, что вакцина против коронавируса останавливает передачу и уменьшает распространение его нового штамма.