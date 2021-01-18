БТА предупреждает: на дорогах Баку снижена скорость движения

Для обеспечения безопасности движения в условиях снежной погоды на участке проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгя от поворота в направлении поселка Амирджан до Бакинского олимпийского стадиона допустимая скорость движения снижена до 40 км/час, на остальных участках, а также на дороге Зых - Аэропорт - до 20 км/час. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В сообщении также говорится, что с утра автобусы по всем регулярным маршрутам выведены на линии в соответствии с графиком.

БТА рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы, а пешеходам - пользоваться пешеходными переходами.