Беспорядки в американских городах после инаугурации Байдена

Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье страны - Сиэтле и Портленде. Об этом сообщается в Twitter- аккаунтах полицейских департаментов двух городов.

В Сиэтле протестующие собрались в центре города, разгромили магазин Amazon и здание суда, сожгли американский флаг, передает ТАСС.

Телекомпания Fox News со ссылкой на очевидцев отмечает, что погром устроили представители левых радикальных движений, в том числе антифашистов.

Беспорядки с участием представителей леворадикальных движений прошли также в Портленде. Протестующие выкривали лозунги о том, что "хотят не Байдена, а справедливости". Группа из 150 человек разгромила городской офис Демократической партии, разбив стекла и разрисовав стены граффити. Прибывшая на место происшествия полиция задержала восемь человек за участие в беспорядках и поджоги.

В другой части Портленда толпа забросала камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США.