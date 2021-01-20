Икрам Нур, автор haqqin.az 14:01

Днем истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх, назвал день своей инаугурации президент США Джозеф Байден. После чего новый хозяин Белого дома разом подписал 15 указов, о которых уже сообщал haqqin.az. Примечательно, что новый американский президент переименовал должность посла США в Израиле. Теперь она будет называться «посол в Израиль, Западный берег и Газу». Не менее интересны и те заявления, которые сделали будущие члены команды Трампа, а также документы, подписанные буквально за несколько часов до инаугурации. Так, американская сторона подписала с Эмиратами сделку о покупке 50 истребителей F-35 Lightning II и 18 беспилотников MQ-9 Reaper.

Если сопоставить этот факт с обещанием кандидата на пост директора Национальной разведки в новой администрации Байдена Эврила Хэйнса рассекретить отчет разведки об убийстве саудовским правительством журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле – то для Эр-Рияда с приходом Байдена в Белый дом начинаются не лучшие времена. Основным партнером Вашингтона в Персидском заливе становится, по всей видимости, Абу-Даби. А саудитам следует ожидать от демократов упреков и давления, вплоть до санкций. Вопреки позиции Израиля вполне вероятной становится и новая сделка США с Ираном. Представители Байдена утверждают, что она состоится на «новых, более жестких для Тегерана условиях». Но в том-то и дело, что ни еврейскому государству, ни Эмиратам и саудитам такая сделка совершенно не нужна, ни на каких условиях. Байден и его команда эту позицию отказываются принимать категорически, следуя в данном вопросе по стопам Барака Обамы. Что, в свою очередь, вызывает прилив оптимизма и энтузиазма у части политических элит в Иране. Которые также спешат обозначить свою готовность к договоренностям, причем делают это по-восточному тонко и изящно. На днях в Иране издали автобиографию Барака Обамы «A Promised Land» на персидском. Над переводом для срочности трудился целый коллектив авторов. «В волнующем, долгожданном первом томе своих президентских мемуаров Барак Обама рассказывает историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего свою личность, до лидера свободного мира», - говорится в предисловии.