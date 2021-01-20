Минтруда обеспечило работой 100 тысяч человек

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения за последний год обеспечило работой 100 тысяч безработных и временно не работающих. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, за этот период в программе самозанятости было задействовано 12 тысяч человек. Для них созданы малые фермы и предприятия в различных отраслях экономики.

Еще одна из активных мер по трудоустройству, реализуемая агентством, — это курсы профессионального обучения, к которым были привлечены 1 014 человек. С ними провели обучение по различным специальностям в соответствии с требованиями рынка труда. Из-за пандемии обучение продолжалось онлайн. Безработным во время прохождения профессионального обучения выплачивалась пенсия в размере минимальной месячной заработной платы.

Кроме того, в прошлом году Агентство привлекло 37 660 человек к различным мероприятиям и предоставило им услуги по профориентации.

За прошедший год выплаты по страхованию от безработицы получили 1300 человек.