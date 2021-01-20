Тысячи домов в Англии эвакуированы из-за шторма

Тысячи домов на севере Англии и в прибрежных городах эвакуированы из-за последствий шторма «Кристоф», который обрушился на Великобританию 20 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы страны.

Речь идет, в частности, о Манчестере и его окрестностях, а также об Уэльсе.

Сильные ветер, ливень и снегопад привели к перебоям в работе коммунальных служб и повреждению линий электропередачи. Уровень воды в реках достиг критического уровня, из-за чего в регионе есть угроза наводнения.

Жителей севера Англии призвали не покидать дома без необходимости, поезда между Манчестером и Ливерпулем, а также между Йорком и Лидсом отменили.