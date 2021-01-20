Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку из-за общественного недовольства, вызванного скандалом с перевозкой недавно родившей женщины без теплой верхней одежды в стационар для зараженных коронавирусом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Два члена моего кабинета министров решили уйти в отставку. Когда я формировал кабинет, я планировал работать с ними всеми как с командой. Поэтому как премьер-министр я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности", - приводит ТАСС слова премьера.

20 января министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке. Причиной такого шага стало общественное недовольство, вызванное инцидентом с перевозкой женщины и ее младенца в стационар для инфицированных коронавирусом.

Как сообщает агентство Мontsame, 19 января в соцсетях распространилось видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. 20 января в центре Улан-Батора состоялась акция протеста в связи со случившимся.