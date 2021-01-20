Как сообщает пресс-служба МЧС, начальник Главного управления по организации работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Эльшад Гусейнов, глава отдела организации медико-психологической помощи майор медицинской службы Ханым Софиева и делегация врачей из Турции посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава делегации Сельджук Демирташ сказал, что Турция, как и во всех сферах, и в этой сфере находится рядом с братским Азербайджаном.

«Нас очень радует освобождение азербайджанских земель от оккупации. К сожалению, после войны проявляются и определенные последствия. Делегацию, которую я возглавляю, составляют опытные психологи из разных регионов Турции. В течение ближайшего месяца наши врачи сделают все возможное, чтобы помочь семьям шехидов, участникам войны и пострадавшим от войны людям», - отметил С.Демирташ.