Новая кампания Межбанка: двойная прибыль при возврате НДС

В случае, если общая сумма начисленных процентов достигает 10 манатов, то к полученной сумме прибавляются дополнительные 10 манатов. Акция действительна для чеков, зарегистрированных с 21 января.

Международный банк Азербайджана запустил новую кампанию. С 21 января первые 5 000 пользователей, получающих проценты по НДС посредством приложения IBA Mobile или портала https://edvgerial.ibar.az , смогут получить от Банка подарок.

Кампанией могут воспользоваться не только клиенты Банка, но также лица, не являющиеся ими. Для этого достаточно скачать приложение IBA Mobile или перейти по ссылке https://edvgerial.ibar.az.

Для получения средств на счет можно воспользоваться двумя простыми способами: необходимо либо сканировать QR-код чека, полученного при покупке, либо ввести фискальный код. Также следует отметить, что теперь нет необходимости ждать 90 минут, чтобы добавить данные чеки в систему.

Возвращенные проценты садятся на виртуальный карточный счет клиента, далее об этом приходит уведомление. На собранные средства можно совершать различные платежи, переводы и другие транзакции при помощи мобильного приложения IBA Mobile.

Оплата безналичным платежом в «ƏDV geri al» более выгодна, так как при оплате по безналичному расчету клиенту возвращаются 15% НДС, а в случае оплаты наличными - 10%.

Более подробную информацию о кампании можно узнать здесь.

Информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить на сайте www.ibar.az, в 44 филиалах и 32 дополнительных отделениях, позвонив в Информационный центр по номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.