На кону Mega Millions $970 миллионов, азербайджанцы могут участвовать в тираже наравне с американцами

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Джекпот лотереи Мега Миллионы перевалил за $970 миллионов. Билеты раскупаются не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Попытать удачу в грандиозном тираже популярнейшей американской лотереи на этой неделе могут и граждане Азербайджана.

Джекпоты приближаются к миллиарду Приз в $970 млн – второй по величине в истории Mega Millions. Он увеличился на $100 млн с последнего тиража и, скорее всего, к моменту проведения следующего, вырастет ещё. Хотя до новых рекордов нынешний джекпот отделяет еще несколько сотен миллионов, такие огромные призы не встречались уже давно, и вызвали настоящий ажиотаж среди любителей лотерей. «Людям не хватало больших привлекательных джекпотов», прокомментировал ситуацию исполнительный директор Лотереи Техаса Гэри Гриф.

Как указано в пресс-релизе Mega Millions, в последнем тираже выигрышными оказались более 4,5 миллиона билетов, включая 8 побед во второй призовой категории. Учитывая, что шансы на выигрыш какого-либо приза лотереи начинаются от 1 к 37, можно подсчитать, что на розыгрыш было продано свыше 165 млн билетов. Пресс-секретарь сервиса theLotter, Адриан Коореманс, отметил, что «учитывая возросший интерес, неудивительно, что все больше и больше людей играют онлайн на theLotter. До сих пор вы, вероятно, предполагали, что сможете играть в Mega Millions только приехав в Соединенные Штаты и лично купив лотерейные билеты, но все изменилось». Как сообщает сервис, миллионы игроков с различных стран мира уже заказали через него билеты на эти лотереи.

Как играть в MegaMillionsонлайн из Азербайджана? Если вы находитесь в США, то всё предельно просто – билет можно купить в ближайшей точке продажи. Но что делать, если вы живете в другой стране? В таком случае вам поможет theLotter – основанный в 2002 сервис покупки лотерейных билетов, с помощью которого вы можете участвовать в ведущих лотереях мира. Вот как это работает: Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.com Выберите лотерею Мега Миллионы Отметьте номера и выберите интересующие вас дополнительные игровые опции Оплатите заказ Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.