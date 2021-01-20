Икрам Нур, автор haqqin.az 14:48

За последние 15 лет президент Турции Реджеп Эрдоган активно выступал за возрождение связей с Черным континентом. С 2009 года Турция увеличила количество посольств в Африке с 12 до 42. Товарооборот между Анкарой и её африканскими партнерами за это время вырос в шесть раз. Актеры турецкого сериала «Adi Mutluluk» (По имени Счастье) продолжают завоевывать сердца эфиопов. «Они вызывают привыкание у местных жителей, которые говорят мне, что мы настолько культурно похожи, что они узнают себя в этих сериалах», — уверенно говорит Япрак Альп, посол Турции в Эфиопии о переведенной на амхарский язык продукции турецкого кинематографа.

И это только один из элементов «мягкой силы» Анкары на Черном континенте, которая внезапно, но успешно стала конкурентом другим игрокам, как традиционным - США, Франции, Китаю и Индии, так и появившимся здесь сравнительно недавно – Саудовской Аравии и ОАЭ. Анкарой в отношении Африки уже официально провозглашен лозунг «От сотрудничества к стратегическому партнерству», а пресс-секретарь турецкого президента Ибрахим Калын при случае даже называет Турцию «афро-евразиатской страной». По словам же самого Эрдогана, «наш подход к Африке никогда не был и не будет таким, как у колонизаторов, пришедших сюда позже. Во всех своих отношениях с Африканским континентом мы берем за основу взаимоуважение и принцип «выиграй-выиграй». Успешный рывок Турции в Африку, в ту ее часть, что южнее Сахары, то, что Анкара реально предложила здесь традиционным «большим игрокам» здесь потесниться и за 18 лет сумела подкрепить свои намерения реальными шагами – событие достаточно уникальное. Тем более в условиях складывающегося нового миропорядка. Тем интереснее, как турецкой стороне это удалось. И главное, для чего нужно Анкаре «африканское направление», где неизбежны столкновения турецких интересов с традиционными внешним игроками.

Турция зашла в Африку с трех направлений: политика, экономика и гуманитарная сфера. Причем под последней не стоит подразумевать только поставки сюда продовольственной и иной помощи. Наоборот, упор был сделан на подготовку турецкой стороной местных кадров. Чем, как давно известно, убивается сразу «два зайца»: с одной стороны, этим кадрам прививается навык мышления турецким стандартами в турецкой же системе координат. С другой – формируется протурецкое лобби, причём с прицелом на перспективу – сегодня это молодой перспективный инженер в Танзании и на Мадагаскаре, а завтра, глядишь, и начальник какого-либо департамента в местном министерстве. Или вообще – министр, Африка, знаете ли, остается местом феерических карьерных взлетов. «По линии Фонда просвещения Турции в странах Африки действуют 144 учебных заведения и 17 общежитий. Тысячи молодых специалистов из 54 африканской страны завершили обучение в Турции по линии государственной стипендиальной программы. Число представительств Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в странах Африки достигло 22», - говорилось в статье главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу под заголовком «Союз с Африкой сегодня важнее, чем когда-либо», опубликованной в мае прошлого года. От себя добавлю: Турецкое Агентство по международному сотрудничеству (ТИКА), представительства которого находятся в 15 африканских государствах, в целом оказало содействие континенту на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. В рамках его работы ежегодно выдается порядка 1000 стипендий на обучение африканских студентов в университетах Турции, а 280 тысяч африканцев ежегодно получают медицинскую помощь в местах своего проживания. Примерно 30–35 лет назад обозначился переход Турции к экспортоориентированному развитию. Пришедшая к власти в 2002 году Партия справедливости и развития не только подхватила этот курс, но и усердно принялась проводить его в жизнь. Африканские рынки в этом отношении стали настоящей находкой для Анкары.