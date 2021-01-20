В Индии горит институт по производству вакцины от коронавируса

В комплексе Института сыворотки Индии в городе Пуна, где производится вакцина против коронавирусной инфекции, произошел пожар. ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV сообщает, что возгорание началось на площадке строительства новых зданий и не должно повлиять на производство вакцин.

По информации телеканала, место, где возник пожар, находится в отдалении от производственных зданий. На территории института строят несколько корпусов для расширения выпуска препаратов. Над корпусами поднимаются клубы дыма.

По предварительной информации, в горящем здании могли находиться четыре человека, трое из которых спасены, сообщает телеканал. На месте работают около 10 пожарных расчетов.

Институт, считающийся крупнейшим в мире производителем вакцин, в настоящее время производит препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из двух вакцин против коронавируса, допущенных в настоящее время к использованию в Индии.