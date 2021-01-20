Ведущая IT-компания Азербайджана перечислила средства в Фонд YAŞAT

Компания A2Z Advisors, оказывающая услуги в области информационных технологий и обеспечивающая оборудованием, перевела 50 тысяч манатов в Фонд YAŞAT, созданный для поддержки раненых и семей шехидов, павших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Фонд YAŞAT учрежден Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря. Цель Фонда - создание прозрачной, эффективной и доступной платформы по принятию мер для реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов Отечеcтвенной войны и пострадавших в результате военных действий.

Средства в Фонд YAŞAT перечисляются гражданами Азербайджана, нашими соотечественниками, проживающими за границей, а также другими физическими и юридическими лицами на добровольной основе.

ООО A2Z Advisors была создана в 2013 году. В сферу деятельности компании входят создание и управление IT-инфраструктурой, продажа IT-оборудования, создание кодированной системы IP-телефонии, проектирование и создание систем камер наблюдения, установка системы пожарной безопасности и т.д.

Опираясь на свой большой международный опыт, компания A2Z Advisors предлагает конкурентоспособные, надежные и безопасные услуги в области цифровых технологий и IT-возможностей.