COVİD-19 в Японии: медперсонал заменят роботы

Как сообщили мировые медиа, японские власти рассматривают возможность заменить роботами медперсонал, который до сих пор осуществлял тестирование на коронавирус.

Во вторник был продемонстрировал проект, который использует механически плечи, надетые на человека для взятия проб от персон, которых подозревают в заражении коронавирусом. Такие роботы могут взять около 2 тысяч тестов в течение 16 часов, а результаты исследований объявить в течение 80 минут.

Немаленькое устройство, разработанные компанией Kawasaki Heavy Industries Inn, можно разместить в транспортном контейнере, который можно перевозить грузовиком. Его преимущество в том, что робот можно размещать в парках развлечений, на стадионах и в других местах, где происходят массовые мероприятия.

«Глядя на глобальные тенденции, мы должны увеличить число проводимых тестов. Растет также потребность в профилактических исследованиях», - сказал министр здравоохранения Норииса Тамура. -

Меры, предпринятые правительством, связаны с критикой, с которой столкнулась администрация премьера Йошихиде Суга. Его обвинили в том, что в Японии не проводится достаточного количества тестов на Covid-19.

Будучи под давлением этой критики, правительство старается доказать, что оно сможет обуздать пандемию в течение 200 дней, до начала летних Олимпийских Игр.

Важнейшее спортивное мероприятие было перенесено с лета 2020 года на этот год — с 23 июля по 8 августа. По мнению организаторов, эти даты останутся неизменными.

По мнению властей, использование роботов в тестировании поможет медперсоналу, которого не хватает. Благодаря им, как считает Тамура, повысится точность анализов. А создатели этих машин утверждают, что обеспечат эффективность и лучшую защиту медицинских работников, которые смогут проводить такое тестирование на удалении.