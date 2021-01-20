И Эмираты разрешили российскую вакцину

Объединенные Арабские Эмираты зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек", - передает Интерфакс сообщение РФПИ.

В Эмиратах в настоящее время продолжается третья фаза клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби с участием 1 тыс. добровольцев.

Ранее российская вакцина была зарегистрирована по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Венгрии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.