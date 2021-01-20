Потерянный в Британии кошелек нашли в Турции

Британка Никита Тарви из города Харлоу потеряла кошелек в 2019 году, через год она получила в Instagram сообщение от парня из Турции, который его нашел. Об этой истории сообщил таблоид Daily Mail.

Отмечается, что 24-летней Никите написал мужчина по имени Кая, деятельность которого связана с переработкой отходов в турецкой Бурсе. Он прислал ей фото студенческого билета, находившегося в потерянном кошельке. Никита работает в сфере здравоохранения и никогда не бывала в Турции. После неожиданного известия она подружилась с Кайе и продолжает общаться с ним в соцсетях.

Как пишет британское издание, Турция является крупнейшим экспортным рынком для британских пластиковых отходов. Тарви заявила, что "понятия не имеет", как и когда она потеряла кошелек, но вполне вероятно, что он мог каким-то образом попасть в мусорную корзину.