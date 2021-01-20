В Германии коронавирус реанимировал бизнес по продаже подержанных машин

Причина проста: люди, опасаясь коронавируса, неохотно садились в автобусы, трамваи, предпочитая ездить не контактируя с согражданами в общественном транспорте. Об этом сообщил портал немецкого издания Tagesschau.

Как не раз сообщал haqqin.az, коронавирус принес негативные последствия для экономики всего мира. Однако кое-кому повезло поднять бизнес, который, казалось, еще недавно лежал в руинах. В Германии в 2020 году наблюдался необычный бум по продаже подержанных автомобилей.

Сразу же после объявления первого локдауна весной прошлого года немцы рванули покупать подержанные легковые авто.

По официальным данным федерального управления по делам моторизованного дорожного движения, только в июле прошлого года 750 тысяч подержанных автомобилей сменили владельца. Такого результата не было за всю историю Германии. Для сравнения: в июле 2019 года было зарегистрировано всего лишь около 100 тысяч сделок по продаже-покупке б/у легковушек.

Ситуация могла бы продолжаться и далее, но объявленный локдаун в декабре 2020-го затормозил оптимистичный процесс. Потому в Германии цифра продаж подержанных автомобилей за весь год составила около 7 миллионов, то есть более-менее, столько же, сколько годом раньше.

Tagesschau отметило, что интерес к покупке подержанных машин подстегнула боязнь немцев заразиться в людных местах, а с другой стороны, пандемия стала причиной задержки поставки на рынок новых автомобилей от производителя. Тем не менее, в прошлом году не хватало автомобилей, которыми владельцы пользовались недолго.

Это связано с тем, что в результате пандемии хозяева не смогли расстаться со своим авто, и вынуждены были продлить лизинговые договоры на пользование ими. А фирмы, сдающие такие машины в аренду, из-за пандемии же, не смогли обновить парк автомобилей за такой временной период, как обычно.

И вот именно эта нехватка предложения на рынке подняла цены на малопользованные автомобили. Больше всего поднялись цены на спортивные модели с небольшим пробегом. Цена 80 тысяч евро за такой кар — это самое высокое предложение, зафиксированное на немецкой интернет-платформе по продажам авто Mobile.de.

По данным другого ресурса, - автобиржи Autoscount24, покупатели малопользованных средств передвижения заплатили в среднем 20 тысяч евро за купленную обычную модель.

В противовес торговцам подержанными машинами сильно проиграли дилеры в автосалонах. Их бизнес съежился в 2020 году на почти на 20 процентов. Тогда было продано 2,9 миллиона штук новых авто.