Историческое решение Алиева и Бердымухамедова

«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе Каспийского моря для развития устойчивой энергетики широкого и взаимовыгодного международного партнерства», - сказал Бердымухамедов.

По его словам, в марте 2020 года в ходе официального визита в Баку президенты двух стран обсудили и проанализировали совместные возможности по сотрудничеству в сфере энергетики на Каспии. В результате были достигнуты договоренности на одном из крупных месторождений на Каспии.

При этом было подчеркнуто, что главными будут солидарность, взаимоуважение и поддержка. «Поэтому глубоко символично стало наше совместное решение назвать месторождение «Достлуг». Принятые решения, без сомнения, войдут в историю наших отношений как яркий пример подлинного добрососедства, дальновидности, равноправия и учета интересов друг друга», - отметил он.

Бердымухамедов считает, что подписание меморандума знаменует собой новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. «Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международной правовой базе, создается новый стимул для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной и долгосрочной основе», - добавил президент Туркменистана.

«Глубоко убежден в том, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях, и в первую очередь на уровне президентов, подписание сегодня документа было бы невозможным. Сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. Это месторождение и работа на этом месторождении еще больше сблизит наши народы и принесет пользу и туркменскому и азербайджанскому народу», - сказал в свою очередь президент Азербайджана.