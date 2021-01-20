Как долго продержится снежная погода в Азербайджане

С сегодняшнего дня циклон постепенно покидает Азербайджан. В западных районах осадки прекратились с первой половины дня, в восточных районах остановятся вечером. Об этом сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, снежная морозная погода на территории Азербайджана вызвана средиземноморским циклоном.

"Снегопад образовал снежный покров даже в низменных районах. Толщина снежного покрова в Сальяне составила шесть сантиметров. Наибольшая толщина снега зафиксирована в Сарыбаше (Гах) - 45 сантиметров, в Агдере (Ордубад) - 27 сантиметров. Количество осадков, выпавших в некоторых районах и Баку, превысило полумесячную норму", - сказала представитель Минэкологии.