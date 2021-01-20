МВД о нарушителях карантина

Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического и санитарно-гигиенического карантинного режима. В пресс-службе МВД сообщили, что 20 января были возвращены 2 315 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения.

За указанный период в отношении 1 296 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания. В отношении трех человек избрана мера пресечения в виде административного ареста.

Задержаны и возвращены домой двое активных больных COVID-19, покинувших место жительства. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режима) УК Азербайджана.