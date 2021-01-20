Германия предупреждает о возможном закрытии границ с соседними странами

Германия может закрыть границы с соседними странами ЕС для защиты от распространения мутаций коронавируса, если не будет найдено общеевропейское решение проблемы, заявил глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун.

«Все страны знают, что мы приняли решение для значительного снижения числа новых заражений, чтобы не допустить распространения мутаций. И если та или иная соседняя страна не будет предпринимать для этого усилий, то мы едва ли сможем защититься от мутаций», – цитирует ТАСС Брауна.

По его мнению, в таком случае более строгие правила въезда на внутренних границах ФРГ неизбежны. «Важно, чтобы мы действовали сейчас сообща», – заявил Браун.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля.