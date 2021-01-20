"Остались в семье": ВОЗ благодарит США за возвращение в состав организации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что приветствует возвращение США в состав организации, передает РИА Новости.

Гебрейесус поздравил американцев и Джо Байдена со вступлением в должность президента США: "Сегодня хороший день для ВОЗ и для всемирного здравоохранения. Глобальная роль США является решающей. И я приветствую и поздравляю президента Байдена, вице-президента Харрис и народ США".

Глава ВОЗ поблагодарил президента за такое решение и за то, что страна готова присоединиться к глобальной инициативе COVAX, регулирующей равный доступ стран к вакцинам против короанвируса. "ВОЗ является семьей наций. И мы рады, что США остались в семье", - добавил Гебрейесус.