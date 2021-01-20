Эрдоган: враги Турции используют все возможные козыри и рычаги

Турция достигла уровня развития, при котором способна собственными силами реализовывать намеченные цели во всех областях: от сферы услуг до военно-промышленного комплекса, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к главам представительств правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает Anadolu.

По словам главы турецкого государства, в попытке помешать развитию Турции и не допустить роста ее влияния противники Турции используют все возможные козыри и рычаги. «Вместе с тем мы ощущаем мощную поддержку дружественных государств», - констатировал президент.

«Уверен, что благодаря развитой инфраструктуре и эффективному политическому курсу, отслеживаемому в последние 18 лет, Турция займет достойную нишу в новой системе миропорядка», - сказал Эрдоган, заверив, что в 2021 году Турция намерена реализовать более масштабные и амбициозные начинания и проекты.