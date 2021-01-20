Белоруска назначена новым главным тренером сборной Азербайджана по спортивной гимнастике
Стало известно имя нового главного тренера женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике. Тренировать наших гимнасток будет белорусская специалистка Ольга Баркалова. Она уже 22 года занимается тренерской деятельностью. Последние шесть лет Баркалова работала тренером в сборной Беларуси.
После назначения новая наставница сборной Азербайджана поделилась своими впечатлениями:
«Я побывала в зале, где тренируется национальная команда Азербайджана, познакомилась с гимнастками. Здесь есть все условия для развития спортивной гимнастики. Прекрасный тренировочный зал. Благодарю за оказанное мне доверие и постараюсь, чтобы женская спортивная гимнастика Азербайджана вела достойную конкуренцию на европейской и мировой аренах».
Отметим, что Ольга Баркалова заменила на посту главного тренера польского специалиста Пржемислава Лиса.