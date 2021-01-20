В Турции заявили о планах довести экспорт вооружений до $10 млрд

Турция стремится довести к 2023 году оборот в сфере военно-промышленного комплекса до 27 млрд долларов, объем экспорта оборонной продукции - до 10 млрд долларов, что позволит трудоустроить в целом 80 тысяч граждан страны. Об этом сказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.

Демир подчеркнул, что чем выше уровень импортозамещения оборонного сектора Турции, тем независимее становится внешняя политика.

По словам Демира, процессы последних лет подчеркивают значимость наличия сильной армии, не зависящей от внешних поставок: «Еще в 2002 году Турция входила в число стран, во многом зависящих от экспорта вооружения. Однако уже сегодня Анкара покрывает потребности за счет внутреннего производства. Наша цель – устранить любую зависимость от внешних поставок в критически важных технологических областях обороны».

Глава управления отметил, что за последние годы в Турции реализовано более 700 проектов в сфере обороны и безопасности общим объемом в 60 млрд долларов.