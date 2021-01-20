Военный прокурор: установлены личности 2 858 шехидов Отечественной войны

При содействии соответствующих структур Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел было обеспечено проведение необходимых действий для идентификации в кратчайшие сроки личностей погибших в боевых операциях во время 44-дневной Отечественной войны и последующей передачи их по назначению. Об этом на коллегии Военной прокуратуры Азербайджана сказал военный прокурор Ханлар Велиев, передает Trend.

По словам Велиева, сотрудники органов Военной прокуратуры провели неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы, а в случае необходимости и судебно-генетическую экспертизу. До настоящего времени полностью установили личности 2 858 погибших.