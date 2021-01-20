Турецкий министр о вкладе TANAP в энергобезопасность Турции и Европы

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) на сегодняшний день прокачано 9,1 млрд кубометров газа, 4,9 млрд кубометров из них пришлось на 2020 год. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на церемонии открытия Азербайджанской образовательной программы.

По словам главы Минэнерго Турции, совместные энергопроекты двух стран являются наглядным примером потенциала азербайджано-турецкого партнерства: «Сила нашего единства помогла вернуть исконные азербайджанские земли в Карабахе истинным владельцам. Взаимодействие Анкары и Баку принесло мир и стабильность в Кавказский регион».

Донмез отметил, что Турция и Азербайджан продолжают работать над новыми проектами в ряде сфер, в том числе в сфере технологий, образования и энергетики. Он напомнил, что в прошлом году 24 процента поставленного в Турцию природного газа поступило из Азербайджана.

«TANAP вносит вклад в энергобезопасность Турции и Европы в целом. Данный трубопровод повысил стратегическую важность азербайджанского газа», - сказал турецкий министр.