В Азербайджане 218 новых больных COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 332). По данным Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 770 пациентов (вчера - 897 человек) выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 9 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 228 246 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 218 387 человек благополучно прошли лечение, 3 053 пациента клиник скончались. Лечение 6 806 человек, зараженных COVID-19, продолжается.