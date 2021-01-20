Депутат Мелкумян: «Для того, чтобы поехать в Шурнух, вы въезжаете в Азербайджан…»

17:41

В Ереване продолжаются споры вокруг села Шурнух, часть которого была возвращена Азербайджану в результате поражения Армении во Второй карабахской войне и ее фактической капитуляции. Так, депутат от партии "Процветающая Армения" Микаэл Мелкумян, выступая в парламенте, заявил, что ему пришлось дважды пройти через территорию Азербайджана, чтобы посетить это село. Напомним, что в 20-х годах прошлого века в этом селе проживали только азербайджанцы. Затем село было подвергнуто этнической чистке со стороны армянских вооруженных формирований и там поселились армяне. Однако позже, в советский период, в родное село стали возвращаться азербайджанцы.

Вторая депортация азербайджанцев из этого села пришлась на сталинский период. На основании злополучного решения №4083 Совета министров СССР в 1947 году часть проживающих в Армении, а также в селе Шурнух азербайджанцев были депортированы. После смерти Сталина в 1953 году азербайджанцы вновь начали возвращаться в село Шурнух. По официальным данным, в 1979 году в Шурнухе проживали 560 азербайджанцев. В ноябре 1988 года, когда в Карабахе стал снова поднимать голову армянский сепаратизм, азербайджанцы были снова депортированы из Шурнуха. После 44-дневной войны в Карабахе Азербайджан стал восстанавливать государственную границу с Арменией в направлении Зангезура. В результате часть села Шурнух (из 12 домов) вернулась в состав Губадлинского района под контроль Азербайджана. И с тех пор ситуация вокруг Шурнуха превратилась в одну из основных спорных моментов между властями и оппозицией Армении. «В конце прошлой недели мы были в Сюникской области, мы посетили также села Воротан и Шурнух, у которых есть серьезнейшие проблемы», - сказал депутат Мелкумян.