Военнослужащий Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, получивший тяжелые ранения в ходе Отечественной войны, стал шехидом, сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что сержант Внутренних войск МВД Эльшан Гулузаде, который был тяжело ранен в боях за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, сегодня, 21 января, Эльшан стал шехидом.

В церемонии прощания приняли участие министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов и заместители министра.

Тело шехида Эльшана Гулузаде в сопровождении сотрудников полиции и военнослужащих Внутренних войск будет доставлено в Физулинский район, где он будет предан земле.