«Нефтчи» побеждает и продолжает лидировать в Премьер-лиге

Сегодня после недолгой зимней паузы возобновился чемпионат Азербайджана по футболу в Премьер-лиге.

Два матча уже завершились. Лидер чемпионата «Нефтчи» играл на баиловском стадионе ASCO Arena против «Сабаила» и победил со счетом 3:1.

Хозяева первыми открыли счет. На 28-й минуте Афран Исмайлов реализовал пенальти и вывел «Сабаил» вперед. Но в конце первого тайма бельгийский легионер «Нефтчи» Сабир Бугрин эффектным ударом восстановил равновесие.

Во втором тайме на 51-й минуте Эмин Махмудов удачно пробил со штрафного, и «Нефтчи» повел в счете. А точку в матче на 90-й минуте поставил все тот же Бугрин.

В параллельной игре «Зиря» принимала «Габалу» и победила со счетом 2:0. Первый гол на 45-й минуте забил сын Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы, которого главный тренер «Зиря» Рашад Садыхов привлек в команду этой зимой. Ранее Муса был игроком «Карабаха».

Второй гол «Зиря» забила в конце второго тайма. Отличился грузинский легионер Давит Волков.

В эти минуты «Карабах» играет в гостях против «Сабаха». Тур завершится завтра матчем «Кешля» - «Сумгаит».

«Нефтчи» продолжает лидировать по набранным очкам, но по потерянным на 1-м месте «Карабах», у которого в запасе отложенная игра с «Сабаилом». «Зиря» на 3-м месте.

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 27 очков (14 матчей)

2. «Карабах» - 23 (12)

3. «Зиря» - 23 (14)

4. «Сумгаит» - 16 (13)

5. «Габала» - 15 (14)

6. «Сабаил» - 13 (13)

7. «Кешля» - 13 (13)

8. «Сабах» - 13 (13)