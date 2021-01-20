Конституционный суд Молдовы отменил закон об официальном статусе русского языка
Конституционный суд Молдовы отменил закон о функционировании языков, который возвращал русскому официальный статус языка межнационального общения, сообщило 21 января издание NewsMaker.
КС признал закон неконституционным. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента, которые утверждали, что документ подрывает основы конституции.
«Это точка невозврата, или мы идем к независимости, или мы остаемся придатком», - заявил депутат Октавиан Цыку.
Парламент Молдовы принял закон о языках 16 декабря, президент Игорь Додон подписал его 18 декабря.