Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, пожар в частном доме на улице Фаига Рустамова в Бинагадинском районе города Баку потушен.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в частном доме на улице Фаига Рустамова в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает сайт МЧС, на место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.