Пожар в частном доме потушен Обновлено
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, пожар в частном доме на улице Фаига Рустамова в Бинагадинском районе города Баку потушен.
* * * 19:56
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в частном доме на улице Фаига Рустамова в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщает сайт МЧС, на место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.