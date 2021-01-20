Отец сбежал из коронавирусной больницы ради дочери и умер

Житель английского графства Суррей умер после того, как сбежал из коронавирусной больницы во время теста на COVID-19, чтобы не подхватить инфекцию и не заразить шестимесячную дочь. Об этом сообщает газета The Sun.

27-летний Дэвид Уорнер (David Warner) пришел в больницу с жалобами на боли в грудной клетке. Его отправили в отделение неотложной помощи, где ему провели тест на новую коронавирусную инфекцию. Мужчина испугался, что заболеет COVID-19, ожидая результатов анализа, и поскорее покинул медцентр.

Уорнер вернулся домой к 21-летней партнерше Вики Джонс (Vicky Jones) и их полугодовалой дочери Эви (Evie). 16 января младенец проснулся и принялся плакать. Уорнер начал успокаивать Эви, а спустя какое-то время мужчину нашли мертвым в гостиной.

«Последним, что он мне сказал, было: "Я люблю тебя, скоро вернусь". Когда я осознала, что он мертв, мне показалось, что мой мир рухнул», — отметила Джонс. По ее словам, врачи хотели оставить Уорнера в палате для пациентов с COVID-19 до момента, пока не придут результаты его анализа, однако он отказался. «Он сказал, что дома его ждет шестимесячный малыш, и он лучше будет терпеть боли в груди, чем рисковать здоровьем Эви», — поделилась она.

Результат теста на коронавирус пришел после смерти Уорнера. Он оказался отрицательным.