Лавров встретился с послами стран СНГ

В Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с послами государств – участников СНГ, в которой также приняли участие председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Как сообщает МИД РФ, в ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 г. в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.