LG уйдет с рынка смартфонов

По словам журналистов, генеральный директор LG Electronics в среду, 20 января, разослал сотрудникам сообщение, в котором предупредил, что корпорация намерена уйти с рынка смартфонов. «Поскольку конкуренция на рынке слишком высока, LG пора сделать трезвое решение и лучший выбор», — отметил Квон Бонг-Сок.

Руководитель корпорации объяснил, что рассматриваются три варианта развития событий — сокращение темпов разработки и производства смартфонов, продажа мобильного бизнеса или его окончательное закрытие. Предприниматель заявил, что сотрудники не должны переживать по поводу возможного закрытия компании, так как все специалисты сохранят свои места вне зависимости от исхода.

По оценке экспертов, за последние пять лет убыток мобильного подразделения LG составил порядка 5 миллиардов вон, или около 4,5 миллиарда долларов. Источники сообщили, что в случае закрытия 60 процентов персонала будет переведен в другие отделы компании и фирмы, с которыми сотрудничает LG.

Журналисты отметили, что заявление о возможном закрытии мобильного бизнеса смотрится странно на фоне активной работы компании над новыми смартфонами. В частности, на минувшей выставке CES 2021 LG представила концепцию устройства с выдвижным экраном. Данный девайс был создан в рамках исследовательского направления Explorer Project, как и аппарат Wing, имеющий два экрана.