Участники опроса, проведенного в Ереване по принципу случайной выборки, считают, что сейчас главной проблемой Армении является установление прочного мира, передает Sputnik Армения.

"Мир, больше ничего", - ответила одна женщина на вопрос о том, что ее волнует сейчас.

"Здоровье, здоровье семьи, детей, внуков", - сказал один из опрошенных мужчин.

Одна молодая девушка сказала, что для нее самым важным в этом году будет ее работа.

Некоторые респонденты также жалуются на свои пенсии и рост уровня преступности.