Байден продлит ракетный договор с Россией

Администрация президента США Джо Байдена решила продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Ракетный договор будет действовать еще пять лет. При этом «перезагрузки» в отношениях с Россией американский президент не планирует. Так, новая администрация уже готовится возложить на Россию новые расходы в ожидании разведывательной оценки ее деятельности.

О намерениях Байдена продлить СНВ-3 рассказал кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен 20 января. Он заявил, что дедлайн в вопросе продления ракетного договора наступит очень скоро, с этим вопросом команда президента придет к законодателям практически сразу после вступления политика на пост.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.