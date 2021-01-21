Кандидат в главы Минфина США поддержала жесткие санкции против России

Кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против "российских игроков", сообщила профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на ее письменные ответы сенаторам, передает РИА Новости.

"Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США", — процитировала корреспондент Йеллен в Twitter.

На этой неделе возможный глава американского Минфина заявила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались "стратегически и должным образом".

Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Россию. По словам президента Владимира Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".