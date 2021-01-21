О чем говорили главы МИД Азербайджана и Франции

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе о выполнении заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и подчеркнута важность продолжения диалога в этой сфере.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.