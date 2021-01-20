Албания объявила персоной нон грата российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных мер, он должен покинуть страну в течение 72 часов, говорится в заявлении МИД страны, передает РИА Новости.

В министерстве иностранных дел Албании сообщили, что связались с послом РФ в Тиране Михаилом Афанасьевым, выразив обеспокоенность продолжающимися нарушениями мер по борьбе с COVID-19 со стороны дипломата российского посольства.

"К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры... С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления", - говорится в заявлении албанского внешнеполитического ведомства.