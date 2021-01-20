"Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - приводит газета слова высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что администрация Байдена готовится к новым мерам против России в ожидании недавно запрошенной оценки разведки о ее последних действиях. По данным газеты, Байден на этой неделе поручит директору национальной разведки предоставить ему полный отчет по России, в том числе по якобы вмешательству России в выборы в 2020 году, использованию химического оружия против Алексея Навального, вознаграждениям за нападения на американских солдат в Афганистане, декабрьским массовым кибератакам на федеральные ведомства США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США.